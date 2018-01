Iannone: Lidhja me Belen? Uroj të zgjasë përjetë

Andrea Iannone ka folur për lidhjen e tij me modelen e njohur italiane, Belen Rodriguez, duke konfirmuar se çifti vijon të jetë bashkë, pavarësisht thashethemeve të kohëve të fundit.

Piloti i Suzukit në Moto GP është shprehur se ai dhe modelja janë një çift në jetën reale dhe nuk kanë nevojë të reklamohen në rrjetet sociale.

“Unë preferoj më shumë jetën reale, sesa atë nëpër rrjetet sociale. Bashkë me Belen kemi shumë dëshirë të bëjmë foto, por i mbajmë ato për vete. Nuk jemi një çift për rrjetet sociale, por për jetën reale. Marrëdhënia me të më ka rritur në të gjitha drejtimet dhe do të doja të ishte një dashuri e përjetshme”, u shpreh Iannone.