Hetimi i shitjes së Milanit, reagon edhe presidenti Li Yonghong

Pas lajmit të publikuar në gazetën italiane ‘La Stampa’, se Prokuroria po heton shitjen e Milanit te grupi kinez, vërshuan përgënjeshtrimet nga vetë organi i akuzës në Itali, por edhe nga drejtuesit e Milanit.

Së fundi ka kaluar në sulm edhe vetë presidenti i Milanit, Li Yonghong, që u shpreh se klubi po vlerëson hapat e mëtejshëm ligjorë, për këtë sjellje të medieve, në lidhje me shitjen e Milanit.

“Artikujt e fundit të publikuar nga gazetat italiane” La Stampa “dhe” Il secolo XIX ‘, dhe pastaj të marrë nga shumë agjenci të tjera të lajmeve, që lidhen me dyshimin për hetimin e pastrimit të parave të grupit Fininvest, lajm të cilin më vonë e mohoi edhe Zyra e Prokurorisë, më detyrojnë mua për të bërë disa sqarime si palë e përfshirë në këtë aferë. Procesi i blerjes së AC Milan është kryer gjithmonë me transparencë të madhe, rregullsi dhe korrektësi, me mbështetjen dhe këshillat e ekspertëve financiare dhe avokatët ndërkombëtarë. Të gjitha procedurat janë ndjekur në përputhje të plotë me ligjet dhe praktikat në fuqi. Të gjitha institucionet financiare, institucionet sportive dhe autoritetet e përfshira, kanë marrë dokumentacionin e kërkuar. Prandaj, duke marrë parasysh personin tim, Grupin që unë drejtoj, dhe A.C. Milan S.p.A., si të dëmtuarit e kësaj fushate për të ardhur keq dhe të papranueshme nga ana e medies, bazuar në supozime të pasakta dhe informacione, – ne rezervojmë të drejtën për të filluar çdo veprim ligjor për të mbrojtur më mirë imazhin, reputacionin dhe qëndrueshmërinë ekonomike të Grupit A.C. Milan S.p.A”, tha Li Yonghong.