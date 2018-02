Heroi Asani: I prisja golat, Partizani drejt zonën europiane

Zhbllokimi i Jasir Asanit është një sinjal shumë domethënës në kampin e kuq, ku është bërë revolucion në të gjithë repartet. 23-vjeçari i ndan meritat me shokët e skuadrës, që i dhanë mundësinë për të shkuar dy herë te goli.

I prisja këto dy gola, më e rëndësishme ishte fitorja për të kapur Europën. Falënderoj ekipin që më përkrahu dhe më dha besimin për të shënuar dy gola.

Nuk mund të them asgjë për kohën e Iulianos. Lojtarët që janë afruar së fundmi, sidomos nga Maqedonia, janë shumë cilësorë dhe e dinë çfarë do të thotë të veshës fanellën e Partizanit.

Patëm dy ndeshje kundër Flamurtarit që i humbëm. Dalëngadalë duhet të arrijmë zonën europiane. Të gjithë e kanë të qartë se çfarë duhet bërë. Kemi lojtarë cilësorë në të gjitha repartet. Kemi konkurrencë dhe kush stërvitet më mirë merr formacionin.