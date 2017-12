Hazard refuzon rinovimin me Chelsea-in, në dritare qëndron Reali i Madridit

Eden Hazard refuzoi rinovimin e kontratës me Chelsean, tek të cilët aktivizohet që në vitin 2012 pasi objektivi i tij mbetet transferimi në kryeqytetin spanjoll tek Reali i Madridit. Sulmuesi ka bërë një performancë impresionuese këtë vit por edhe pse kontrata e tij aktuale me Blute e Londrës parashikon qëndrimin e tij në Stamford Bridge deri në vitin 2020 të gjitha spekulimet e fundit e lidhin të ardhmen të tij me Santiago Bernabeun. I ati i lojtarit konfirmon faktin e Hazard është në pritje të ofertës së Zinedinë Zidane.

“Ajo që mund të them për Eden është se ai refuzoi rinovimin me Chelsean. Një fakt i tillë flet shumë qartë se ai është i interesuar për Realin tek të cilët mendon se mund të japë më shumë, edhe pse ende nuk ka një lëvizje konkrete nga ana e Los Blancos”.

Hazard nuk e ka fshehur kurrë dëshirën për t’u aktivizur me fanellën e kampionëve të Europës. Ish sulmuesi i Lille ka shënuar plot tetë gola për kampionët e Premier Leagues në këtë sezon si dhe ka dhurur 8 asiste në të gjitha kompeticionet. Chelsea aktualisht renditet i treti në tabelë pas 20 ndeshjeve me një diferencë prej minus 16 pikësh ndaj kryesuesve të Manchester City dhe vetëm një pikë më pak se Manchester United i vendit të dytë.