Hamsik nuk shqetësohet për mungesën e golave: Mjafton të fitojë skuadra

Kapiteni i Napolit, Marek Hamsik nuk po arrin të shënojë si në sezonet e fundit dhe kjo është evidente, por sllovaku duket se nuk shqetësohet aspak për këtë situatë. Ai premton se shumë shpejt do të vijnë edhe golat, por thekson se primare është të fitojë skuadra.

“Nuk jam i shqetësuar aspak për mungesën e golave, sepse llogaritë personale bëhen në fund të sezonit, ku jam i bindur që numri i golave të mi do të jetë me 2 shifra. Primare është të fitojë skuadra, sepse vitet e kaluara shënoja më shumë dhe fitonim më pak, ndërsa këtë sezon po ndodh e kundërta. Jemi shumë të lumtur me Sarrin, që ka ditur të ndërtojë një grup fantastik, i aftë të argëtohet në fushë, por edhe të marrë pikë”, tha kapiteni i Napolit.

Marek Hamsik ka qenë në qendër të merkatos për shumë vite, por në mënyrë të vazhdueshme ka refuzuar të largohet nga napolitanët, duke fituar besimin dhe respektin e një ambienti të nxehtë.

“Gjithmonë ka ekzistuar mundësia për t’u larguar, por vazhdimisht kam ndjerë që te Napoli jam në vendin e duhur dhe kam vendosur të qëndroj. Kam shumë kujtime të bukura në këtë qytet dhe me këtë skuadër”, tha Hamsik.