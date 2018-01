Halep-Wozniacki, finalja e Australian Open për femrat

Simona Halep do të ketë përballë Carolina Wozniackin në finalet e fermave të Australian Open. Tenistja rumune eliminoi në gjysmëfinale gjermanen Angelique Kerber, ndërsa danezja surprizën e turneut, belgen Mertens. Nëse kualifikimi i Wozniackit ishte i pritshëm, vëmendja kryesore ishte përqendruar te përballja mes numrit 1 në botë dhe ish-kryesueses së renditjes, që aktualisht mban vendin e 16-të.

Halep arriti të triumfonte 2-1 më sete, 6-3, 4-6, 9-7, por vlen të përmendet fakti që mundi t’i anulonte 2 “match point” Kerberit në setin final.

Më parë Wozbniacki kishte mundur Mertens 2-0 me sete, 6-3, 7-6, duke vuajtur jo pak në setin e dytë, të cilin e fitoi 2-7 me “tiebreak”.