Gvozdenovic fillon punën tek Al-Faisaly

Ish zv/trajneri i Kukësit, Ivan Gvozdenovic ka nisur punën në drejtimin e skuadrës jordaneze të Al-Faisaly. Klubi nga Lindja e Mesme ka postuar fotot e trajnerit serb që nis kështu një aventurë të re si timonier kryesor në një skuadër pasi hodhi hapat e parë në këtë drejtim në Shqipëri me Tiranën dhe Kukësin në postin e zëvendësit. 39-vjeçari që ka një eksperiencë të madhe edhe si lojtar në vendin tonë, u zhvendos në Jordani te skuadra e Al-Faisaly pak orë pas largimit të Mladen Milinkovic nga Kukësi. Ky është një hap i madh për ish-mbrojtësin serb, që merr drejtimin e një skuadre në shëndet të plotë, pasi Al-Faisaly renditet në vendin e katërt të kampionatit me 19 pikë dhe 3 fitorë në 3 ndeshjet e fundit. Si lojtar, Gvozdenovic është aktivizuar për herë të parë në Shqipëri në sezonin 2010-2011 me Tiranën dhe tre vitet pasardhëse në radhët e Skënderbeut për ta mbyllur karrierën në sezonin 2014-2015 te Kukësi.