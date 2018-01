Grasshopper, gati t’i japë një shans Naser Alijit

Pasi shkëputi ne verë marrëdhenien me Kaiserslauternin, që militon në Bundesligën e dytë në Gjermani, Naser Aliji ka mbetur pas skuadër. Tekniku i Kombëtares Shqiptare, Christian Panucci, ka shprehur hapur mbështetjen e tij për të riun nga Kumanova, duke e grumbulluar madje edhe në miqësoren që kuqezinjtë fituan 2-3 me Turqinë. Edhe pse pak ditë më parë qarkulluan zëra se për Alijin interesoheshin disa klube nga superliga turke, me sa duket destianacioni i tij do të jetë në Zvicër. Trajneri i Grasshopperit, Murat Yakin, do ta testojnë 23-vjeçarin këto ditë për të parë nga afër gjendjen e tij. Kampionati zvicëran është një njohje e vjetër për Alijin, pasi në të kaluarën ai ka qënë pjesë e Baselit dhe Vaduzit. Ky fakt vlen shumë për mbrojtësin kuqezi, pasi nuk do ta ketë të vështirë të përshtatet.