Goditi lojtarin me shkelm, gjyqtari francez Chapron ia hedh me 3 muaj pezullim

Ju kujtohet gjyqtari kryesor francez Tony Chapron, i cili goditi me shkelm futbollistin e Nantes, Diego Carlos, dhe pastaj e ndëshkoi me kartonin e dytë të verdhë pasi ky i fundit e pengoi në mënyrë të pavullnetshme në vrapim e sipër? Federata Franceze e Futbollit e ka pezulluar për 3 muaj për këtë sjellje të pahijshme për një gjyqtar futbolli. Chapron u mor në pyetje për këtë incident nga Komisioni i Disiplinës, vendosi masë relativisht të butë ndëshkimore në raport me imazhin e keq që përçoi sjellja e tij në opinionin sportiv. Në përfundim të sezonit aktual, Chapron do të ketë mundësinë të rikthehet në fushën e blertë, për të rehabilituar figurën e tij.