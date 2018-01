Gjysmëfinalet e Kupës së Italisë nga 30 janari në 28 shkurt

Përcaktohet kalendari i dy sfidave gjysmëfinale të Kupës së Italisë që do të luhen me sistem vajtje-ardhje. Në 30 janar në orën 20:45 Atalanta surpriza e vërtetë e këtij edicioni do të presë Juventusin në A’tleti Azurri të Bergamos në sfidën e parë. Një ditë më pas në 31 janar në San Siro në të njëjtën orë do të luhet sfida e vajtjes mes Milanit dhe Lazios. Ndeshjet e kthimit do të luhen të mërkurën e 28 shkurtit me Juventusin e Lazios që këtë herë do të jenë skuadrat pritëse.