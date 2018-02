Gabriel Jesus nuk është pranë rinovimit të kontratës me Manchester City. Këtë gjë e bëri të ditur vetë lojtari, i cili përgënjeshtroi lajmet e mediave britanike se palët janë pranë finalizimit të marrëveshjes së re. Sulmuesi brazilian, i transferuar në “Etihad” në Janar të 2017, ka shfaqur formë shumë të mirë gjatë kësaj periudhë, ndërsa ka dhe 4 vite të mbetura nga kontrata aktuale me Citizens. 20-vjeçari, ka arritur të shënojë 20 gola në 35 ndeshje me anglezët.