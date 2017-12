Gabimi në llogari, ja si Nijas Lena mund të shpëtojë sezonin

Largimi nga Teuta ishte miqësor dhe me respektin që mbetet, megjithatë ai rrezikon të rezultojë shumë i hidhur për karrierën e Nijas Lenës. Pas aktivizimit në Durrës, mesfushori nga Struga plotësoi numrin e dy skuadrave, maksimumi sipas rregullores, me të cilat një futbollist mund të luajë brenda një sezoni.Kjo për faktin se deri në muajin korrik, Lena luajti me Kukësin, duke marrë pjesë në kualifikueset e Champions, kur në fakt sezoni i rregullt mbyllet në muajin qershor. Kjo situatë bën që vendimi të mos jetë i mirëmenduar, edhe sepse tashmë 31-vjeçari rrezikon të mbetet pa luajtur për gjysmën e dytë të sezonit. Të paktën në Kategorinë Superiore, ku për shërbimet e tij interesohet Vllaznia.

E njëjta gjë vlen edhe për disa liga, megjithatë Lena ka disa opsione për të vazhduar karrierën dhe që ky sezon të mos quhet i përfunduar përpara kohe. Një zgjidhje, edhe pse e vështirë me skuadrën që do të rindërtohet në merkaton e janarit, do të ishte rikthimi te Teuta.Mundësia e dytë në kampionatin shqiptar është Kukësi, ekip me të cilin fantazisti e nisi sezonin e rregullt, ndërsa zgjidhja e tretë dhe më e mundshmja të realizohet është transferimi në një ligë të huaj, që në javët në vazhdim do të nisë sezonin e ri.

Alternativat janë disa, nga kampionatet e Kazakistanit, Bjellorusisë, Moldavisë e Irlandës, për të vazhduar me ligat e vendeve nordike, nga Islanda në Letoni, Lituani dhe Estoni, për të vazhduar me ligat në Ishujt Faroe, Finlandë, Norvegji apo Suedi, që startojnë në vitin 2018.