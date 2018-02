Flamurtari rikthehet te fitorja, mposht Lushnjën në Vlorë

Flamurtari është rikthyer te fitorja, teksa përballë Lushnjës së vendit të fundit, në shtëpi nuk ka falur. Skuadra e drejtuar nda Jeton Beqiri, (Me Shpëtim Duron në javën e fundit të pezullimit), dominoi takimin ndaj lagunarëve dhe e kërkoi fitoren që në fillim të sfidës.

Pjesa e parë përfundoi në barazim 0-0, ndonëse vlonjatët patën disa mundësi të mira shënimi, teksa goditën edhe shtyllën. Rezultati u zhbllokua në minutën e 62-të, kur qendërmbrojtësi lezhjan Ditmar Bicaj shënoi pas një krosimi në zonë.

Flamurtari nuk lëshoi as pas avantazhit dhe vijoi të kërkojë golin e qetësisë, që gjithsesi erdhi vetëm në minutën e parë shtesë, shënuar nga braziliani Danilo Alves.

Me këtë fitore, Flamurtari blindon pozitat në vendin e dytë, me 35 pikë, ndërsa Lushnja mbetet në fund me 10 pikë dhe shpresat për të qëndruar në Superiore tashmë janë thuajse të shuara.