Flamurtari gati për udhëtim, ja kush nuk niset drejt Antalias!

Klubi i Flamurtarit ka zbardhur llistën e futbollistëve që do të nisen drejt Turqisë për fazën përgatitore të janarit, që do të zhvillohet nga data 8 deri më 21 Janar. Në këtë listë prej 26 futbollistësh nuk janë përfshirë Jakovljevic, që është në bisedime për t’iu bashkuar Vllaznisë, Ergys Mersini dhe Haxhi Nëziraj, të cilët Duro nuk i kishte në planet e tij. Ndërsa Abdoulaye Toungara do të huazohet te Liria e Prizrenit, që drejtohet nga Bledi Shkëmbi. Sigurisht që në përbërje të skuadrës janë afrimet e merkatos dimërorë, që pritet të kenë një impakt mjaft pozitiv gjatë pjesës së dytë të sezonit.

Portierë:

Adis Nurkovic Edmir Sali Pano Qirko

Mbrojtës:

Franc Veliu Ditmar Bicaj Goran Siljanovski Emiljano Musta Artim Polozhani Lejdi Licaj Sokol Maze Fjoralb Deliaj Fisnik Zuka

Mesfushorë:

Muhamed Useini. Ariel Mucollari ( U19 ). Alessio Hyseni. Nildo Viktor Juffo. Lancinet Sidibe. Argjent Gafuri. Arinaldo Rrapaj (U-17) Xhuljo Tushi. Muarem Muarem

Sulmues: