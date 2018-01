Fitojnë Shtugart e Hannover, humbet Hamburgu

Rezultate deri diku të pritshme në 5 ndeshjet e para të së shtunës në Bundesliga. Me Mërgim Mavrajn në fushë Hamburgu pësoi humbjen e 3-t radhazi dhe të parën për vitin 2018-të pasi u mposht 1-0 nga Augsburgu takim i cili u vendos nga goli i koreano-jugorit Koo Ja-Cheol. Amir Abrashi u rikthye në formacionin titullar te Freiburgu me skuadrën e mesfushorit shqiptar që e nisi vitin me këmbën e mbarë pasi ndali në një barazim 1-1 Frankfurtin e Niko Kovac në transfertë. Në ndeshjet e tjera Hannover 96 mposhti 3-2 Mainz, Shtutgart kaloi 1-0 Herthën e Berlinit ndërsa Werder barazoi 1-1 përballë Hoffenheim.