Simeone barazon në shtesë, zhyt në krizë Interin

Ndonëse ishte shumë pranë, Interi nuk arriti të rikthehet te fitorja, që i mungon tashmë prej 5 takimesh radhazi. Në një transfertë të vështirë, zikaltrit nuk shkuan më shumë se një barazim 1-1 ndaj Fiorentinës, që tregoi se nuk e meritoi të humbte sot. Në një sfidë spektakolare, Icardi u rikthye te goli dhe kaloi zikaltrit në avantazh, por gjërat filluan të komplikohen për zikaltrit.

Fiorentina e shtoi ndjeshëm presionin, ndërsa Ranocchia u largua i dëmtuar, duke i shkaktuar dhimbje koke Spallettit, që nuk kishte asnjë qendërmbrojtës në stol dhe u detyrua të spostojë në qendër Santon. Ishte pikërisht ky i fundit që gaboi në vendosje, në minutën e parë shtesë, duke i dhënë mundësi Simeones që të shënojë golin e barazimit.

Në minutën e 4-t shtesë, Icardi kërcënoi me një gjuajtje me kokë, pas krosimit nga këndi, por topi përfundoi jashtë. Pas 20 javësh, zikaltrit mbeten në zonën Champions, me 42 pikë, por shtohet rreziku që vjen nga Lazio dhe Roma.

Kronika e ndeshjes, minutë pas minute:

– Përfundon Fiorentina-Inter, në barazim 1-1

91′ – Simeoneeee. Barazon Fiorentina me anë të sulmuesit argjentinas, pas një rrëmuje në zonë

89′ – Ndëshkohet edhe Icardi

88′ – Chiesa i papërmbajtshëm në krah, kroson, por topi largohet nga Skriniar në këndore

87′ – Astori ndëshkohet për protesta

86′ – Icardi shërben saktë Candrevën, që driblon edhe portierin, por godet jashtë

86′ – Edhe Pioli kryen zëvendësimin e fundit. Largohet Veretout, futet Gil Dias

83′ – Fillimisht Candreva dhe më pas Perisiç, godasin drejt portës, por pa gjetur kuadratin

82′ – Spalletti kryen zëvendësimin e fundit. Largohet Cancelo, që shpenzoi shumë energji dhe futet Candreva

79′ – Super Babacar që godet me roveshiatë, por Handanoviç pret mrekullisht

78′ – Pranë golit të dytë Inter. Perisiç kroson bukur në zonë për Borja Vallero, por spanjolli godet keq me kokë

75′ – Telashe për Spallettin, pasi Ranocchia nuk mund të vazhdojë më dhe i lë vendin Nagatomos. Santon spostohet në qendër, në krah të Skriniar

75′ – Sërish Chiesa kërcënon, por gjuajtja del jashtë

72′ – Badelj lirohet në zonë dhe godet me kokë, por topi përfundon jashtë

69′ – Pioli mendon për sulmin, pasi largon mesfushorin Benassi për sulmuesin Babacar

64′ – Largohet Joao Mario dhe futet Dalbert. Tani Spalletti kryen edhe një ndryshim të vendosjes në fushë, me Cancelon që shtyhet para dhe Santon që kalon në të djathtë të mbrojtjes

63′ – I sapo-futuri Eysseric ka mundësinë për të barazuar, por godet shumë keq. Në aksionin pasardhës, Skriniar për pak sa nuk shënon në portën e tij, por topi përplaset në trupin e portierit

62′ – Largohet Thereau për t’i lënë vendin Eysseric

58′ – Biraghi godet rrezikshëm, por Handanoviç grushton në këndore

55′ – Icardiiiiiiiiiiiiiiiii. Inter kalon në avantazh. Cancelo ekzekuton bukur faullin që fitoi vetë dhe kapiteni godet fillimisht me kokë dhe pastaj me këmbë dërgon topin në rrjetë



55′ – Veretout ndëshkohet pas një faulli taktik në dëm të Cancelos

54′ – Frederico Chiesa kërcënon nga distanca, por topi përfundon jashtë

49′ – Cancelo kroson, por Astori largon me kokë

– 45-minutëshi i dytë, nis nga këmbët e Icardit

– Ritëm, lojë, raste dhe spektakël, prodhoi 45-minutëshi i parë, por asnjë nga skuadrat nuk arriti të dërgojë topin në rrjetë

– Gjyqtari i 4-t akordon 2 minuta shtesë

35′ – Loja ndërpritet për t’i ardhur në ndihmë Ranochias së dëmtuar

34′ – Chiesa zbret edhe një herë nga krahu dhe kroson, por Skriniar devijon në këndore

31′ – Cancelo sërish protagonist në të djathtë. Portugezi gjen në zonë Perisiçin, por kroati godet mbi kuadrat

28′ – Ndëshkohet edhe Ranochia, për një faull ndaj Simeones

22′ – Zgjohet Inter me Perisiç, por gjuajtja kros e tij, devijohet nga Sportiello në këndore. Cancelo ekzekuton goditjen nga këndi drejt e në portë, por Sportiello i heq mundësinë e një supergoli

20′ – Edhe një herë Cancelo del bukur në krah dhe kroson për Joao Marion, por topi zotërohet nga portieri i Fiorentinës

17′ – Kundërsulm i shpejtë i Interit dhe Gagliardini godet nga distanca, por Sportiello pret në 2 kohë

14′ – Ranochia rrëshqet dhe nuk ndal pasimin që po shkonte drejt Thereau, por sulmuesi goditi shumë keq

11′ – Borja Valero bëhet i pari i ndëshkuar, për një faull në dëm të Pezzellas

9′ – Sërish vendasit rrezikojnë, por goditja me kokë e Simeones shkon mbi portën e Interit

6′ – Kundërsulm i shpejtë i Fiorentinës, me Chiesën që godet nga distanca, por topi kalon pak mbi kuadratin e portës

3′ – Cancelo zbret bukur nga e djathta dhe kroson drejto zonës, por Astori largon

1′ – Vendasit menjëherë të rrezikshëm, por topi i gjuajtur nga Simeone, kalon ngjitur me shtyllën

– Sfida starton me Fiorentinën që nis topin e parë

Formacionet zyrtare: