Ferrari nuk preferohet as te Levante, Sadiku sërish në tribunë

Armando Sadiku u largua nga Legia e Varshavës, për të gjetur më shumë hapësira te Levante, në La Liga, por duket se po ndodh e kundërta. Ndonëse sulmuesi kuqezi po stërvitet rregullisht, për herë të dytë radhazi është lënë në tribunë nga trajneri i Levantes.

Kështu, pas ndeshjes me Realin, edhe në derbin me Valencian, Sadiku do të duhet të shikojë ndeshjen si tifoz, ndërsa debutimi duket ende i largët. “Një Ferrari nuk mund të lihet në garazh”, tha Sadiku pasi mbërriti te Levante, por duket se as trajneri Juan Ramon Lopez Muniz ‘nuk e ka shumë qejf shpejtësinë’.