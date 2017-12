Fassone komenton vendimin e UEFA-s dhe pasojat e tij te Milani

Menjëherë pasi UEFA zyrtarizoi vendimin për të refuzuar marrëveshjen vullnetare me Milanin, ka reaguar edhe Drejhtori Sportiv i kuqezinjve, Marko Fassone. Ky i fundit theksoi se e priste këtë vendim, pasi kërkesat e bëra nga institucioni më i lartë i futbollit europian, ishin të pamundura të plotësoheshin nga Milani.

“Ishte një vendim që e prisnim, pasi na kërkuan të plotësojmë 2 kushte që ishin të pamundura. Që gjatë bisedimeve, e kuptuam qartë që nuk do të miratohej kjo marrëveshje”, tha Fassone.

Drejtuesi i Milanit kërkoi të qetësojë ambientin kuqezi, duke u shprehur se ky vendim nuk ndryshon shumë situatën te Milani, ndërsa theksoi se merkatoja e janarit nuk do të sjellë as përforcime dhe as largime nga skuadra.

“Ky vendim ishte i nga drejtuesit e rinj të klubit dhe nuk është se ka ndryshuar shumë në planet tona. Në merkaton e janarit nuk do të bëjmë përforcime, kjo pasi kështu e kishim parashikuar që në verë, kur vendosëm të plotësojmë njëherë e mirë organikën. Kemi besim të plotë te futbollistët që kemi në ekip dhe nuk do të lejojmë asnjë që të largohet”, tha Fassone