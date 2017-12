Evertoni gjen sulmues në Turqi

Kërkimet e Evertonit për një sulmues me peshë, duket se po shkojnë drejt fundit. Mediet angleze raportojnë se Allardyce thuajse ka arritur akordin për transferimin e turkut të Besiktasit, Tosun Cenk, për shumën e 30 milionë eurove.

Zyrtarizimi i marrëveshjes pritet të bëhet vetëm në javën e parë të janarit, ndërsa duket se palët po punojnë për detajet e kontratës me sulmuesin. 26-vjeçari do të ketë një mision të vështirë, pasi do të duhet të zëvendësojë një futbollist si Romelu Lukaku, që ka lënë gjurmë te Everton.