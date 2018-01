Euroleage, CSKA dhe Fenerbahce të pandalshme, Olympiakos bie ndaj Zvezdas

CSKA e Moskës vazhdon të dominojë në këtë sezon Euroleague-n e basketbollit, ku kryeson bindshëm me 16 fitore dhe vetëm 4 humbje. Në përballjen e fundit moskovitët mposhtën pa shumë impenjim skuadrën gjermane Bamberg 81 – 72. Spikati me 20 pikë i zakonshmi De Colo, ndërsa Rodriguez shtoi edhe 13 pikë të tjera për vendasit.

Nuk ndalet as Fenerbahce, që në “Ülker Sports Arena” të Stambollit iu imponua 86 – 82 Barcelonës. Amerikani Wanamaker dhe italiani Melli, respektivisht me 24 dhe 23 pikë, ishin më të mirët në radhët e ekipit turk, duke e bërë të pavlefshme paraqitjen e Heurtel të Barçës, që e mbylli takimin me 21 pikë.

Në derbin e Ballkanit, të zhvilluar në Beograd, Crvena Zvezda, falë mbështetjes së zjarrtë të tifozëve, triumfoi 89 – 78 ndaj Olympiakos. Basketbollisti më i mirë ishte kanadezi Ennis, që shënoi 21 pikë për ekipin serb.

Valencia arrin të kalojë mes drithërimash Khimkin, pas një sfidë që ekuilibruar, ku fituesi u shpall me vetëm dy pikë më shumë se humbësi. 85 – 83 u mbyll kjo përballje, ku talenti Shved i Khimkit, pavarësisht disfatës, rezultoi më i miri me 22 pikë.

Një ndeshje spektakolare u zhvillua në “Mediolanum Forum” mes Olimpias së Milanos dhe Maccabit të Tel Avivit. Izraelitët fituan me rezultatin 102 – 111, duke forcuar pozitat në zonën play off me dy fitore më shumë se Baskonia.