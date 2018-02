E shtuna futbollistike në Supersport, spikasin Arsenal-Everton dhe Lille-PSG

Në Francë tërheq vëmendjen takimi i orës 17:00 Lille – Paris SG, ndërsa në Holandë PSV favoriti kryesor për titullin në Eredivisie do të presë në Eindhoven Zwolle-n e vendit të pestë, që në renditje ka po aq pikë sa edhe kampionët në fuqi të Fejënordit. Në Itali në orën 15:00 do të ketë hapësirë gjithashtu edhe për duelin e Serisë B Brescia – Parma, ndërkaq në Angli në orën 18:30 Evertoni do të vizitojë në Londër Arsenalin, kundërshtar të cilin klubi nga Merseyside nuk e mund në kryeqytet prej plot 22 vjetësh. Në fund si gjithmonë në Supersport nuk do të mungojë as Bundesliga, që ofron fillimisht në orën 15:30 takimin Mainz – Bayern, ndërsa në mbrëmje në orën 18:30 duelin tepër interesant që luhet në Borussia-Park Gladbach-Leipzig, ndeshje të cilat të gjithë të apasionuarit e kampionatit gjerman do të kenë mundësi për t’i ndjekur nëpërmjet kanalit Eurosport 2.