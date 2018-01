Dinamo ndal Laçin e Mezanit

Laci dhe Dinamo testuan forcat e tyre në një takim miqësorë të zhvilluar në kompleksin e kombëtares shqiptare në Kamëz. Ndeshja që përfundoi në barazim 1-1 u ka shërbyer të dy trajnerëve për të parë gjendjen e lojtarëve.

Në këtë takim kurbinasit testuan dhe disa prej lojtarëve që kanë ardhur te kjo skuadër gjatë këtyre ditëve, ndërkohë që Dinamo zhvilloi një 90-minutësh pozitiv, edhe pse ekipi ka vetëm pak ditë që ka nisur stërvitjen.

Për Laçin shënoi Xhixha, ndërsa Ilir Allmuça ishte autori i golit për Dinamon. Trajneri Mezani u shpreh i kënaqur me punën që po bëhet dhe angazhimin e futbollistëve në stërvitje.

Nga ana tjetër, Dinamo ka vetëm pak ditë që ka nisur fazën përgatitore, ndërkohë që ndërhyrje në merkato deri më tani nuk pasur. Sidoqoftë ky fakt nuk e shqetëson teknikun e bluve, Igli Allamuca.

Synimi trajnerit, por edhe i klubit për këtë vit është që skuadra të renditet në pesë vendet e para, teksa beson që sezonin e ardhshëm Dinamo do të jetë pjesë e kategorisë superiore. Testet miqësore për të dy klubet do të vazhdojnë edhe ditën e shtunë, ku Laçi do të përballet me Kastriotin, ndërsa Dinamo me Apoloninë.