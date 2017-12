Derbi i Milanos, Donnarumma nuk grumbullohet, luan Storari

Gigio Donnarumma nuk do të luajë në derbin e mbrëmjes Milan – Inter. Portieri kuqezi, nuk ka mundur të riaftësohet nga dëmtimi që ka pësuar në rrëzë të kofshës. Stafi mjekësor i Milanit ka vendosur të kryejë ekzaminime të mëtejshme, madje Donnarumma rrezikon të mos luajë edhe ndaj Fiorentinës në transfertë. I takon Marco Storarit të mbrojë portën kuqezi nga minuta e parë në derbin e Kupës, me 41-vjeçarin e lindur në Pisa që konsiderohet portier i dytë para vëllait më të madh të Gigi Donnarummas. Ja si do t’i rreshtojnë skuadrat të dy trajnerët, Gsattuso dhe Spalletti: