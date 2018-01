Dëmtimi i rëndë i Leroy Sane, reagon edhe Federata Gjermane (Video)

Manchester City u kualifikua në fazën e 1/8-ave të FA Cup, duke triumfuar 0-2 ndaj Cardiffit, por kostoja e këtij triumfi ishte mjaft e madhe për skuadrën e Guardiolës.

Futbollisti vendas Joseph Bennett, bëri një ndërhyrje mjaft të rëndë ndaj talentit gjerman, Leroy Sane, duke i shkaktuar një dëmtim mjaft të rëndë, çka bëri që djaloshi të largohej menjëherë për të kryer analizat e detajuara.

Për dëmtimin e Sane ka reaguar edhe Federata Gjermane e Futbollit, që në Twitter i ka kërkuar klubit uellsian të ketë kujdes me futbollistët gjermanë, pasi luajnë një event të rëndësishëm në verë.

Hey, @CardiffCityFC. Just letting you know, we have a really important tournament in the summer. Please don’t hurt our players. Thanks, #DieMannschaft 🙏 #inSane

— Germany (@DFB_Team_EN) January 28, 2018