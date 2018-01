Dede trajneri i ri Erzenit, mban edhe Shqipërinë U-19 të femrave

Nevil Dede është trajneri i ri i Erzenit. Ish mbrojtësi i Tiranës i cili mban edhe postin e trajnerit të kombëtares së 19-vjeçareve të femrave është prezantuar si timionieri i ri i Erzenit nga kryetari i bashkisë së Shijakut Ardian Kokomani, i cili shpreson shumë se me Deden në drejtim Erzeni do të arrijë objektivat që ka për këtë sezon. Nevil Dede pavarsisht se do të drejtojë skuadrën shijakase do të mbajë edhe postin e teknikut te kombëtërja e 19-vjeçareve të femrave. Te Erzeni, Nevil Dede zëvendëson të larguarin Dorian Bubeqi. Erzeni aktualisht pozicionohet në vendin e 6-të të Grupit A të Kategorisë së Parë me 16 pikë të grumbulluara në 12 ndeshje.