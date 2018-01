David Silva tregon dramën e të birit të sapolindur: Mateo po lufton çdo ditë për jetën

Në fushën e blertë ai po shkëlqen, pasi Manchester City po ecën me një ritëm fantastik për meritë edhe të David Silvës që është një lojtar i pazëvendësueshëm në skemat e Pep Guardiolës. Por jashtë fushe pikërisht në jetën private mesfushori i kombëtares spanjolle po përjeton një dramë të vërtetë. Nga thashethemet të cilat rezultuan të pavërteta se bashkëshortja e tradhëtonte me shokun e skuadrës Sterling te problemet e djalit të tij Mateo. Silva në një postim në Instagram i ka falenderuar të gjithë për mbështetjen duke bërë të ditur se i vogli Mateo për shkak se ka lindur përpara kohe po lufton dita ditës me vdekjen falë edhe ndihmës së mjekëve.David Silva pasi mungoi në 4 nga 5 ndeshjet e fundit të 2017-tës me Manchester City, u rikthye në fushë në fitoren 3-1 ndaj Watfordit.