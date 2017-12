David Luiz ultimatum Contes: Titullar, ose largohem

Qendërmbrojtësi i Chelseat, braziliani David Luiz duket se po mendon largimin nga londinezët. Ai nuk është aspak i kënaqur me aktivizimet e pakta që i ka mundësuar trajneri Conte dhe madje ka bërë edhe një ballafaqim me këtë të fundit.

Sipas medieve angleze, David Luiz i ka kërkuar Contes ta aktivizojë si titullar fiks, ose në të kundërt do të largohet drejt një skuadre tjetër në merkaton e janarit.

Kontrata e qendërmbrojtësit brazilian me londinezët skadon në qershor të 2019-ës, por duke parë situatën e krijuar me të, vështirë se ajo do të respektohet. David Luiz kërkon sa më shumë minuta për të shkuar në formë në botërorin ‘Rusi 2018’, me kombëtaren e Brazilit.