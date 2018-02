Dalipi: Mungesat na rëndojnë, por kemi tifozët

Partizani me dhimbje koke përpara ndeshjes me Kukësin. Jo vetëm Gerhard Progni, listës së mungesave për sfidën ndaj verilindorëve i bashkohen Batha e Trashi, të cilët janë pezulluar nga Komisioni i Disiplinës për sjelljen e tyre në ndeshjen kundër Flamurtarit. Ndërkohë, Kalari është në fazë rikuperimi, ndërsa gjendja e Telushit mbetet për t’u vlerësuar. Në konferecën për shtyp, zëvendëstrajneri i Partizanit, Klevis Dalipi, u shpreh se një vendim i tillë vë në vështirësi skuadrën përpara një takimi kaq delikat. Sidoqoftë, tekniku shfaqet i kënaqur që do të ketë mbështetjen e lojtarit të 12-të.

Pavarësisht situatës emergjente, Dalipi tregohet optimist dhe i bindur që skuadra do të japë më të mirën. Për sa i përket formacionit, vendimi do të merret pas përfundimit të dy seancave stërvitore të mbetura.