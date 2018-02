Daja: Synojmë kampionatin, por nuk tolerojmë as në Kupë

Skënderbeu siguroi gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë, duke regjistruar një tjetër fitore ndaj Teutës, këtë herë 3-0 në Korçë, por dëmtimi i

“Na erdhi keq që u dëmtua Jashanica dhe shpresojmë që të jetë sa më minimal, që të mos mungojë gjatë. E kishim planifikuar që ta aktivizonim në krah, në sfidën me Kamzën, ndaj e hodhën në fushë sot, por jo çdo gjë shkoi ashtu siç pritej. Në gjysmëfinale nuk kam preference, pasi të gjithë skuadrat janë të forta dhe meritojnë të jenë këtu”, tha trajneri i Skënderbeut.

Në fundjavë korçarët do të udhëtojnë drejt kryeqytetit, ku do të përballen me Kamzën, një sidë e vështirë në rrugën drejt titullit kampion.

“Kamza është një kundërshtar mjaft cilësor, që po zhvillon një sezon mjaft të mirë, ndaj duhet të bëjmë kujdes, pasi dihet se titulli kampion është synimi ynë. Gjithsesi, nuk do të heqë dorë as nga Kupa, pasi do të ishte akoma më mirë, po t’i fitonim të dyja”, u shpreh Daja.