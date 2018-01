Coutinho dëshiron vetëm Barçën, paguan 15 mln euro nga xhepi për t’u veshur blaugrana

Merkato e futbollit rezervon gjithnjë edhe projekte të klubeve që për nga kohëzgjatja e tyre tingëllojnë si saga të mirëfillta. I tillë është edhe rasti i Barcelonës dhe tentativës për të arritur shërbimet e Philipe Coutinhos, operacion që nisi që verën e shkuar e që pa disa lëvizje të rëndësishme të katalasnave drejt klubit anglez të Liverpoolit me qëllimin për të transferuar sulmuesin brazilian në Camp Nou. Pjesa tjetër është histori e njohur me The Reds që refuzuan kategorikisht ofertat e blaugranave por duke lënë të hapur një marrëveshje me lojtarin e tyre 25-vjeçar, i cili kërkon largimin me çdo kusht. Situata e krijuar ka arritur deri aty sa vetë Coutinho është i gatshëm të paguajë nga financat e tij 15 milionë euro vetëm e vetëm që operacioni të këtë dritën jeshile. Siç zbulon “Mundo Deportivo” lojtari preferon ta mbyllë në këtë mënyrë marrëveshjen mes palëve. Kjo afron edhe më shumë çiftin Barcelona-Coutinho.

Liverpooli i ka kërkuar Barçës të bëjë një tjetër sforco për ta çuar në 160 milionë eruo ofertën e tyre, por katalanasit nuk kanë reaguar duke i qëndruar ofertës fillestare prej 110 milionë eurosh plus 40 milionë bonuse. Këtu në skenë hyn Coutinho, që i ka komunikuar palëve se do të paguajë ai vetë 15 milionë eruo, ose më saktë nuk do të marrë nga klubi angelz këtë shifër nga paga që i takon me qëllim që The Reds të mos kenë më asnjë pretekst për të refuzuar tratativën. Një lëvizje e papritur, por që shpreh bindshëm vulnetin e të riut të talentuar për të mbajtur veshur fanellën e Barçës. Nga ana e saj te Barcelona duke u sensibilizuar nga gjesti afektiv i Coutinhos në raport me ta, janë shprehur të gatshëm ta rimburojsnë atë që në ditën e parë të angazhimit zyrtar me ta. Tashmë të gjithë komponentët flasin pro këtij transferimi që do t’i japë fund një prej operacioneve më të përfolura të merkatos.