Chievo ndal vrullin e Udineses

Chievo-Udinese, ishte sfida që ngriti siparin e Serisë A, për vitin 2018. Takimi i luajtur në ‘Bentegodi’ përfundoi në barazim 1-1, rezultat që ndali serinë e 5 fitoreve radhazi për Udinesen e Oddos dhe atë të 3 humbjeve rresht të Chievos.

Vendasit kaluan të parët në avantazh, në pjesën e parë me anë të Radovanoviç, ndërsa friulianët barazuan falë autogolit të Tomoviç po në këtë 45-minutësh.

Seria A do të vijojë në orën 20:45 me sfidën Fiorentina-Inter, ndërsa nesër dhe të dielën do të luhen sfidat e tjera të javës së 20.