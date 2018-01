E përditshmja britanike The Guardian ka zbuluar se skuadra e Chelseat rrezikon të marrë një pezullim të merkatos për 1 vit. Kjo pasi FIFA po heton klubin londinez në lidhje me shkeljet e bëra me regjistrimin e futbollistëve minorenë.

Sipas The Guardian, bashkë me klubin e Chelseat, janë në listën e hetimit edhe 25 skuadra të tjera, por numri mund të rritet në ditët në vijim. Për të njëjtën arsye më herët i është bllokuar merkatoja Barcelonës dhe Atleticos së Madridit.