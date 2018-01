Chelsea rinovon me Christensen deri në vitin 2022

Andreas Christensen është një nga surprizat më të bukura te Chelsea i Antonio Contes gjatë këtij sezoni. I ardhur për të kompletuar grupin, ish mbrojtësi i Borussia Moenchengladbach i ka bindur të gjithë me paraqitjet e tij duke u shndërruar në një nga lojtarët më të rëndësishëm të “Bluve të Londrës” në qëndër të prapavijës. Për ta vlerësuar lojtarin danez për paraqitjet që ka bërë gjatë këtij sezoni drejtuesit e Chelsea-it i kanë rinovuar kontratën deri në vitin 2022. Në këtë mënyrë Christensen do të jetë i lidhur edhe për 4 vite e gjysmë me skuadrën londineze.