Capello: Ibra nuk dinte të gjuante, kur erdhi te Juventusi

Fabio Capello ka treguar një histori mjaft interesante, që lidhet me yllin suedez, Zlatan Ibrahimoviç. Tekniku italian ishte i pari që stërviti Ibrën te Juventusi, ndërsa tregoi se kur suedezi mbërriti, nuk dinte të gjuajë. Ibra u transferua nga Ajaxi te Juventusi, në verën e 2004-ës, si një nga talentet më premtuese dhe në fakt ashtu rezultoi.

“Kur Ibra erdhi në Torino, kishte shumë probleme me goditjen. Menaxheri i tij, Raiola më tha se ai mund të thyejë duart e portierit me gjuajtjen e tij, por unë iu përgjigja me humor: Tani për tani, ai mund të thyejë vetëm xhamat e palestrës. Më pas, Ibra tregoi një vullnet të jashtëzakonshëm në stërvitje dhe punoi shumë, për t’u bërë ky që kemi parë deri më sot”, tregoi Fabio Capello.