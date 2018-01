Blerja e Alexis Sanchez çon Zlatan Ibrahimovic në MLS te Los Angeles Galaxy

Zlatan Ibrahimovic mund t’i thotë lamtumirë Manchester United dhe futbollit elitar europian, për t’u transferuar në MLS në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është rrjeti ESPN që zbulon se gjiganti suedez pritet të bëhet pjesë e Los Angeles Galaxy.

Gjithçka lidhet me blerjen e Alexis Sanchez nga Arsenali. Mbërritja e sulmuesit kilian në “Old Trafford” ngushton ndjeshëm hapësirat në sulm për Ibrahimovic, pasi për një vend titullari rivalizojnë gjithashtu Lukaku dhe Anthony Martial.

Nga kushtet e reja të krijuara te “Djajtë e Kuq”, 36-vjeçari po planifikon një destinacion të ri. Po sipas ESPN, Los Angeles Galaxy nuk do ta përfshijë Ibran në listën e lojtarëve më të paguar, pasi paga e tij e lartë do të sigurohet nëpërmjet sponsorizimeve apo burimeve të tjera.