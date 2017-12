Benevento shpreson te qëndrimi, merr ish mesfushorin e Tottenhamit

Ka marrë vetëm 1 pikë në 18 javët e para të Serisë A (atë ndaj Milanit në barazimin 2-2), por Benevento beson ende te qëndrimi mes më të mirëve. Skuadra e ngjitur vetëm këtë vit në Ligën e më të mirëve, në Itali është duke punuar për të realizuar të paktën 3 afrime, të kërkuara me ngulm nga trajneri De Zerbi.

Fillimisht Benevento ka zyrtarizuar mbërritjen e ish mesfushorit të Tottenhamit, Sandro, që së fundi ka luajtur për Besiktasin dhe do të vijë i huazuar që nga fillimi i janarit. Krahas tij, pritet edhe nënshkrimi me ish mbrojtësin anësor të Juventusit, Paolo De Ceglie, por edhe qendërmbrojtësi francez Billong. Me këto lëvizje, drejtuesit e Beneventos kanë ndërmend të luajnë shanset e tyre për të qëndruar në Serinë A.