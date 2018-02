Bayerni s’di të ndalet, mposht edhe Schalken me dyshen Lewandowski-Muller

Bayerni i Mynihut nuk po njeh kundërshtarë në Bundesligë. Kampionët në fuqi të Gjermanisë kaluan 2-1 në “Allianz Arena” Schalken dhe mbajnë distancën e një jave më parë me ndjekësit më të afërt.

Robert Lwandowski shënoi golin e parë të takimit në minutën e 16-të, pasi shfrytëzoi një top të mbetur në zonën e portierit pas një goditjeje të fortë nga distanca.

Franco Di Santo barazoi shifrat në minutën e 29-të me një goditje të befasishme brenda zonës, i shërbyer nga e djathta e sulmit nga Leon Goretzka.

Gjithsesi, bavarezët rikthyen epërsinë në rezultat në minutën e 36-të me Thomas Muller me një goditje diagolane rrafsh me token, që e gjeti të papërgatitur portierin Fahrmann. Schalke pas kësaj hubmjeje, që ishte e dyta radhazi në kampionat, zbret në vendin e 6-të.