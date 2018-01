Barcelona me njërën dorë tek titulli, pret Alavesin, por vëmendja është te Kupa

Në Spanjë pas kualifikimit të mesjavës Barcelona do të ndeshet në orën 20:45 me Deportivo Alaveshin në Camp Nou, megjithëse vëmendja me shumë gjasa është pikërisht te përballja e ditës së enjte me Valencian në Kupën e Mbretit. Po të njëjtin problem pritet të ketë gjithashtu edhe Sevilja, që do të masë forcat në Andaluzi me Getafen, duke patur mendjen natyrisht te ndeshja gjysmëfinale që do të ketë të mërkurën në Madrid ndaj Leganes. Të dyja këto sfida do të keni mundësi ti ndiqni live në Supersport.