Australian Open, Chung në gjysmëfinale, Kerber kundër Halep

Befason sërish Hyeon Chung. Djaloshi koren, numri 58 në botë, nuk di të ndalet më, kualifikohet në gjysmëfinle të Australian Open, duke mundur në vetëm 2 orë e 34 minuta lojë amerikanin Tennys Sandgren 3-0 me sete (6-4 7-6 6-3). Sfida mes dy surprizave të këtij turneu i ka buzëqeshur tenistit aziatik, që për herë të parë na karrierë renditet mes katër më të mirëve të një turneu madhor, si grand slami australian. Në gjysmëfinale 21-vjeçari do të përballet me fituesin e çiftit Roger Federer – Tomas Berdych.

Sa u përket femrave, kualifikohen në gjysmëfinale dy pretendentet kryesore, Angelique Kerber dhe Simona Halep. Tenistja gjermane kaloi me shumë lehtësi 2-0 më sete, 6-1 dhe 6-2, amerikanen Keys në vetëm 52 minuta lojës, ndërsa rumunia i tregoi forcën çekes Pliskova po 2-0 me sete, 6-3, 6-2. Falë diferencave në fushë, edhe kjo përballje zgjati pak, 1 orë e 13 minuta.

Shorti i vë përballë njëra-tjetrës pikërisht në gjysmëfinale.