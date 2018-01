Ausilio: Deulofeun po e ndjekim, Icardi nuk largohet

Në prag të ndeshjes me Fiorentinën, Piero Ausilio komentoi edhe zërat e merkatos, që lidhen me klubin zikaltër. Njeriu i merkatos te Interi rrëfeu se po ndjekin me vëmendje situatën e Deulofeut, por tha se nuk ka ende një ofertë zyrtare. Ai qetësoi tifozët zikaltër edhe për Icardin, duke theksuar se kapiteni do të qëndrojë gjatë te Interi.

“Deulofeu është një futbollist shumë interesant, që e njeh mirë kampionatin italian. Po e ndjekim me vëmendje dhe nëse krijohen kushtet, mund të bëjmë diçka. Gjithsesi, deri tani nuk ka asnjë ofertë apo bisedim zyrtar. Për Icardin nuk jemi të shqetësuar, pasi të 2 palët jemi të bindur të vazhdojmë bashkëpunimin. Së shpejti do të organizojmë ndonjë takim, ku do të bisedojmë për rinovimin, por tani në janar, kemi të tjera punë”, tha njeriu i merkatos te Interi.