Atalanta, 3 gola Sassuolos për të lënë pas Milanin

Atalanta nuk gabon dy herë radhazi. Skuadra bergamaske u rikthye te fitorja në kampionat duke lënë pas humbjen e një jave më parë ndaj Napolit. Pa Etrit Berishën me portierin shqiptar që u la pushim nga trajneri Gasperini në këtë ndeshje, Atalanta iu fal golit të mbrojtësit Masiello në pjesën e parë që zhbllokoi shifrat dhe finalizimeve në 10 minutat e fundit të mesfushorëve Cristante dhe Freuler, për të mposhtur lehtësisht në Reggio Emilia Sassuolon me rezultatin 3-0. Me këtë fitore Atalanta u ngjit në kuotën e 33 pikëve duke parakaluar Milanin në renditje dhe duke u ngjitur përkohësisht në vendin e 7-të.