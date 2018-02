As Wolfsburgu s’e ndal Bayernin, Leverkuseni fundos Hamburgun

As Wolfsburgu nuk mund ta ndalë vrullin e Bayernit të Mynihut drejt titullit të radhës kampion në Bundesligë. “Ujqërit” edhe pse kaluan të parët në avantazh që në minutën e 8-të me Didavin, nuk arritën ta përballonin skuadrën bavareze, që ishte tregoi supermacinë e saj në pjesën e dytë, duke triumfuar 1-2.

Në fakt, në minutën e 55-të Arjen Roben dështori në ekzekutimin e një 11-metërshi, por që nuk e penalizoi ekipin e Jupp Heynckes, pasi 11 minuta më vonë Wanger gjeti golin e barazimit, ndërsa Robert Lewandowski atë të fitores me penallti në kohën shtesë.

Diferenca mes Bayernit dhe Leverkusenit të vendit të dytë mbetet 21 pikë, pasi “Aspirinat” fituan 1-2 në fushën e Hamburgut, që rrezikon edhe më shumë rënien një kategori më poshtë. Bailey dhe Havertz ishin autorët e golave të Leverkusenit, ndërsa për vendasit shkurtoi diferencën në pjesën e dytë Hahn, që zëvendësoi në fillim të këtij fraksionin Mergim Mavrajn.

Në takimet e tjera Kolni barazoi 1-1 me Hannoverin, ndërsa Frieburgu mposhti 1-0 Werder Bremenin.