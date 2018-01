Abazaj: Jam profesionist, por nuk doja të festoja

Kristal Abazaj ka nënshkruar me Skënderbeun, ndërsa do të bashkohet me korçarët menjëherë pas përfundimit të sezonit. Gjithsesi, kjo nuk e pengoi yllin gjirokastrit, që të sillet si profesionist dhe të ndëshkojë Skënderbeun me 2 gola, që sollën edhe humbjen për korçarët.

“Sinqerisht golat i ndjeva, por mendova se nuk ishte e drejtë të festoja dhe nuk festova. Gjithsesi, nuk ndjehem keq për golat, pasi jam profesionist dhe do të jap maksimumin për ekipin që luaj. Skënderbeu e ka në dorë vetë titullin kampion dhe besoj se do t’ia dalin, pasi kanë një skuadër mjaft të mirë, të aftë për të mposhtur këdo”, u shpreh Abazaj.

Luftëtari ka afruar shumë futbollistë, fakt që vlerësohet edhe nga Abazaj, që evidenton veçanërisht afrimin e Vasil Shkurtajt në qendër të sulmit.

Jemi skuadër e vogël, por me zemër të madhe, që jep maksimumin në fushë. Shpresojmë që me afrimin e futbollistëve të duhur, të bëjmë akoma më mirë në pjesën e mbetur të sezonit. Afrimi i Shkurtajt na ka ndihmuar, sepse është një pikë referimi dhe mban peshën, duke na krijuar hapësira neve. Edhe Lamçja ishte shumë i mirë dhe teknik, por nuk kishte peshën dhe gjatësinë e Shkurtajt.