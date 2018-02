Spalletti: Merkato? Pritshmëritë ishin të mëdha

Interi do të kërkojë të rikthehet te fitorja në kampionat këtë të shtunë kur të presë Crotonen e Walter Zengës në San Siro për të hedhur pas krahëve krizën e dy muajve të fundit me zikaltrit që në 7 ndeshjet e fundit të Serisë A kanë regjistruar 5 barazime dhe 2 humbje. Do të jenë rreth 50 mijë tifozët e pranishëm në stadium që më shumë sesa do të mbështesin skuadrën pritet të kontestojnë drejtuesit për lëvizjet e munguara në merkaton e dimrit. Në konferencën për shtyp përpara ndeshjes ndaj skuadrës kalabreze trajneri i Interit Luciano Spalletti preku edhe temën e merkatos duke theskuar.

“ Unë personalisht kisha folur me pronarët e klubit dhe më shpjeguan se ka disa limite. Tifozët kanë mbetur të zhgënjyer por jo nga premtimet e drejtuesve por nga ajo që dëgjohet dhe shkruhet në media. Ramires është një lojtar i kompletuar që di të përshtatet në çdo rol të mesfushës, por unë personalisht bisedova me Steven Zhang dhe më tha që ishte e pamundur që ai të transferohej tek Interi, ashtu si edhe Pastore që te PSG merr një pagë jashtë parametrave tonë”.