Mazzarri debuton me fitore te Torino

Walter Mazzarri e ka nisur me këmbën e mbarë eksperiencën e tij në krye të stolit të Torinos. ‘Granatat’ arritën të rikthehen te fitorja, duke mposhtur Bolognën me rezultatin e pastër 3-0. Torino kaloi në avantazh me anë të De Silvestrit, që shënoi pas një krosimi nga këndi, vetëm 5 minuta nga fundi I pjesës së parë.

Momenti vendimtar ishte pritja e një 11-metërshi në fillim të pjesës së dytë, nga ana e portierit të Torinos, Sirigu, që grushtoi mjaft mirë goditjen e Pulgar. Këtu skuadra e Mazzarrit mori zemër dhe arriti të shënojë edhe 2 gola mjaft të bukur, fillimisht me Niang dhe më pas me Iago Falque, duke vulosur fitoren 3-0.